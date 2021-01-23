تحدث مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عن الفوز المهم الذي حققه النادي خارج الديار أمام شباب قسنطينة بهدف دون رد وصرّح الكوكي للصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك: "مبروك للاعبين الفوز بالنقاط الثلاث أمام فريق كبير مثل شباب قسنطينة والذي أتمنى له التوفيق، نحاول تسيير مباراة بمباراة، الخسارة واردة في أي لقاء".

وأردف: "خلال هذه المباراة كان لدينا العديد من الفرص لكن مقارنة بالمواجهة السابقة كانت أكثر، قلت للاعبين تستطيع تضييع الفرص لكن يمكن التدارك خلال المباراة، لكن هناك مباريات لا يمكن التدارك فيها".

ذات المتحدث أوضح بأن لعب البوديوم يتطلب عدم الخسارة داخل القواعد وجمع أكبر عدد من النقاط مضيفا بأنه يحاول استرجاع أكبر عدد من اللاعبين.

وختم كلامه: "سنواصل على نفس النهج من خلال منح فرصة اللعب للجميع، علينا التأكيد خلال المباراة القادمة وإلا فوز اليوم ليس لديه أي طعم".