قال مساعد مدرب شباب بلوزداد، كريم بختي أن الفوز الذي حققه الفريق أمام سريع غليزان بهدف دون رد يعد فوزا معنويا خصوصا بعد التعادل الأخير داخل الديار أمام مولودية وهران. وأضاف بختي للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد على الفايسبوك:" بهذا الفوز سنحضر بأريحية للمباراتين القادمتين أمام وفاق سطيف واتحاد بلعباس واللتان نطمح من خلالهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية، يبقى هدفنا جمع أكبر عدد من النقاط."

مدافع شباب بلوزداد شمس الدين نساّخ اعتبر الفوز المحقق هو انتصار لإرادة اللاعبين على التدارك ومواصلة الدفاع عن لقبهم أما سفيان بوشار فقد أكد أن المهم العودة بالنقاط الثلاث ليختتم مسجل هدف الفوز زكرياء دراوي، الانطباعات عن المباراة بأن الفوز يجعل الفريق يواصل الاستعداد لباقي المشوار بأريحية.