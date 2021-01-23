مازالت المياه القدرة المتسربة من إحدى القنوات الفرعية للصرف الصحي تحاصر عددا من مساكن حي أحمد دراية المعروف "بحي 140 مسكن للموظفين" وسط مدينة أدرار.

وبحسب "ب . العربي" وهو أحد المقيمين أن هذا الأمر نغص عليهم حياتهم حيث أن معظم العائلات لا تستطيع الخروج من البيت بسب الروائح الكريهة المنبعثة من هذه التسربات ناهيك عن تأثير ذلك على المحيط البيئي وصحة الناس مؤكدا أنه قد تم الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه بأدرار دون أن تتحرك حتى الآن.