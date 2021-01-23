تقدمت إدارة فريق شباب بلوزداد بأخلص عبارات التضامن والتعاطف لنظيرتها في فريق أولمبي المدية بعد الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم نتيجة نشوب حريق في مقر النادي.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لنادي الشباب على الفايسبوك:" نحمد الله عزَّ وجل على نجاة لاعبي وأعضاء الفريق، قلوبنا معكم في ظل هذا الظرف العصيب الذي أصابكم راجين الله أن يشفي المصابين وأن يتجاوز الجميع هذه المحنة ".

فرق شبيبة القبائل ، مولودية وهران ، اتحاد الجزائر ، وفاق سطيف تضامنت هي الأخرى مع أولمبي المدية خلال المحنة التي حلت به متمنين السلامة للاعبين وكل أطقم النادي.