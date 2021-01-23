أفاق لاعبو فريق أولمبي المدية، صباح اليوم السبت، على هلع حريق شب في مستودع للعتاد، بالطابق الأرضي لمقر إقامة الفريق الكائنة خلف الملعب بمركب الشهيد إمام إلياس بعاصمة الولاية، وفيما أتت ألسنة اللهب على محتويات المستودع من عتاد رياضي من ألبسة وكرات، وتجهيزات تقنية تدريبية وكهرومنزلية وإليكترونية، تابعة للفريق واقامته.

وتمكن اللاعبون وعاملتا نظافة من النجاة دون خسائر بشرية تذكر عدا بعض الإصابات بالاختناق جراء الدخان المنبعث من مكان الحريق، الذي حال التدخل العاجل لأعوان الحماية المدنية لإطفائه دون امتداده إلى مرافق أخرى على غرار المقهى والمطعم ناهيك عن مراقد اللاعبين بالمبنى المتكون من طابقين علويين فضلا عن طابق سفلي.

وفي تصريح له أرجع رئيس الفريق محفوظ بوقلقال سبب اندلاع الحريق إلى شرارة كهربائية واصفا الخسائر المادية بالمعتبرة، موضحا بأنه منذ البارحة لوحظ تذبذب في التيار الكهربائي الممون للإقامة. فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا للكشف عن ملابسات اندلاع الحريق بعد معاينة ورفع للعينات قام بها أعوان الشرطة العلمية عقب إطفاء الحريق.