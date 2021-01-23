قال عالم الفيروسات والأوبئة الروسي، ميخائيل ليبيديف، إن الإجراءات المتبعة منذ ظهور فيروس كورونا ساعدت كذلك في الحماية من الإصابة بالأنفلونزا، التي تنتشر سنويا في فصل الشتاء.

وأوضح عالم الفيروسات والأوبئة أن ارتداء الأقنعة، والتباعد الجسدي، والحد من الاتصالات، وغسل اليدين، وكل الإجراءات، التي تم اتخاذها للحد من تفشي وباء كورونا، ساهمت بدورها في اختفاء الأنفلونزا.

وأشار إلى أن الأنفلونزا تظهر عادة في نوفمبر، وتبلغ ذروتها في منتصف يناير، وبفضل هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها، فإن الوضع بشأن الأنفلونزا بات جيدا ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في أوروبا. وأضاف أن السلطات الصحية قامت بتطعيم حوالي 60 % من السكان ضد الأنفلونزا في روسيا، وفي بعض مناطق البلاد وصل هذا الرقم إلى 70% .

ولفت ليبيديف إلى أن لقاح الأنفلونزا لا يقي من فيروس كورونا، وكذلك العكس، مشيرا إلى أن مدة حماية اللقاح من الأنفلونزا 6 أشهر، لذلك لن يكون لقاح العام الماضي قادرا على الحماية من المرض هذا العام.