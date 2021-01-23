قاطع صبيحة اليوم لاعبو مولودية وهران حصة الاستئناف وذلك تعبيرا عن تذهرهم من عدم تلقيهم لمستحقاتهم العالقة .

وكان رئيس " الحمراوة" الطيب محياوي قد وعد في وقت سابق لاعبي الفريق بتسوية رواتبهم، لكن عناصر النادي دخلوا في إضراب عن التدريبات بعد إحساسهم بتجاهل من مجلس الإدارة. ونجحت مولودية وهران في حسم الداربي أمام الجار أولمبي الشلف بهدف دون رد، نتيجة جعلتهم يحتلون المركز الرابع رفقة شباب بلوزداد، جمعية عين مليلة برصيد 15 نقطة.