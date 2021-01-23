أبدت الجامعة التونسية لكرة القدم استياءها من الاتحاد الجزائري للعبة وذلك بسبب المنتخب التونسي للأصاغر الذي يشارك في دورة شمال إفريقيا بالجزائر والتي تدخل ضمن تصفيات كأس إفريقيا لنفس الفئة.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للهيئة الكروية التونسية:" الاتحاد الجزائري يرفض تمكين المنتخب التونسي للأصاغر من حقه.. يلعب المنتخب التونسي للأصاغر مباراة حاسمة ضد المنتخب الجزائري يوم الأحد 24 جانفي 2021، وذلك في إطار تصفيات كأس إفريقيا لهذا الصنف، ورغم طلب الجامعة التونسية لكرة القدم الذي أكد على الاتحاد الجزائري بضرورة توفير نفس ظروف التمارين التي يتمتع بها المنتخب الجزائري، فإن الأتحاد الجزائري الشقيق لم يبد أي تجاوب".

وأضاف المصدر ذاته :" المباراة ستقام على ملعب 5 جويلية المعشوشب طبيعيا، حيث يتدرب المنتخب الجزائري على أرضية عشب طبيعي ممتازة وحيث رفضت الفاف توفير نفس الظروف للمنتخب التونسي مكتفيا بتوفير ملعب معشب اصطناعيا أو ملعب معشب في حالة رديئة جدا ".

وكشف نفس البيان أن المنتخب التونسي لم يتدرب منذ قدومه يوم 15 جانفي 2021 على أرضية عشب طبيعي وحيث لم تتدرب العناصر التونسية، يوم الجمعة 22 جانفي ميدانيا لعدم الاستجابة توفير المطلوب.

وختم البيان إن الجامعة التونسية جددت مطلبها في تمكين لاعبي الأصاغر من التدرب فقط لمدة 50 دقيقة اليوم السبت 23 جانفي 2021 (أي يوم قبل المقابلة الرسمية ) في ملعب المباراة 5 جويلية أو في مركب سيدي موسى المعشب طبيعيا ، إلا أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رفض الاستجابة مرة أخرى وهو ما حرم منتخب الأصاغر من التدرب ميدانيا لليوم الثاني على التوالي مكتفيا بحصة ظهر هذا اليوم في قاعة بنزل الإقامة.