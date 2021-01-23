سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر 926 مخالفة للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال مراقبتها للأنشطة التجارية في الفترة الممتدة من 14 إلى 21 يناير الجاري، تم على إثرها الغلق الفوري لـ 40 محلا تجاريا وإعذار 205 أخرى، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "في إطار عملية المراقبة الدورية للأنشطة التجارية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم، تبعا للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، تمكنت ذات المصالح من خلال الإحصائيات التي سجلتها خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 21 يناير 2021، من اتخاذ عدة إجراءات إدارية قانونية خاصة بعمليات المراقبة على النحو التالي:

-عدد المتاجر والمحلات المراقبة: 2660 عملية مراقبة.

- 2359 عملية مراقبة من طرف مصالح الشرطة واللجان الولائية المختلطة.

- عدد المخالفات المسجلة: 926 مخالفة، كما تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير إدارية تبعا لهذه المخالفات تمثلت في 205 إعذارات و40 إجراء غلق فوري للمحلات التجارية".