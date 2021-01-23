اعتبر السكريتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، "الأفافاس"، أوشيش يوسف، الانتخابات أي كان مستواها وفعالية وشمولية القوانين الناظمة لها لن تُشكل حلا للأزمة في البلاد.

وفي كلمة ألقاها على هامش تنصيب الهيئة الإدارية لفدرالية الجزائر العاصمة دعا أوشيش إلى وضع إجراءات واضحة للتهدئة، بالإضافة إلى فتح المجالين السياسي والإعلامي ورفع القيود عن الحريات، تسبق الانتخابات، داعيا إلى مباشرة حوار وطني واسع وتوافقي تُسخر فيه آليات التغيير الحقيقي، بعيدا عن الحلول الزائفة غير محمودة العواقب.