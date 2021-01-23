سيتم تموين السوق الاستهلاكية خلال شهر رمضان المقبل بكميات قدرها 60 ألف طن من الدجاج منها 25 ألف طن من الدجاج المجمد ، حسبما أكده اليوم السبت الرئيس المدير العام لديوان تغذية الأنعام وتربية الدواجن، محمد بطرواي. وأوضح بطراوي في تصريح لـوكالة الإنباء الجزائرية ، إن الديوان يسعى إلى تسويق هذه الكمية الكبيرة من الدواجن بشكل تدريجي خلال الشهر الفضيل بهدف "ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن" .

وبعد أن أكد المسؤول أنه تم لحد اليوم تخزين كمية فاقت 4 آلاف طن من الدواجن على مستوى 14 مذبحا تابعا للديوان عبر الوطن، أبرز أن التحضيرات تجري على قدم و ساق لضمان توفير هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الكريم في أحسن الظروف.

وشرع الديوان، حسب مسؤوله الأول في إمداد الفلاحين بكميات معتبرة من الكتاكيت ناهيك عن كميات كبيرة أخرى من الكتاكيت الموجودة على مستوى عنابر الديوان و ذلك بهدف الوصول إلى توفير كميات كبيرة من الدواجن مع حلول شهر رمضان.