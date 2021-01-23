أقدم قاطنو حي الـ 400 مسكن "دي أن سي" ببلدية ذراع بن خدة، ظهر اليوم السبت، على شل حركة المرور بالحي من خلال إضرام النار في العجلات بمحور الطريق القريب من ثانوية كريم بلقاسم للاحتجاج على تعنت أحد المرقيين العقاريين على تشييد بناية بفضاء يعتبرونه مساحة خضراء ستخصص لانجاز حديقة.

وتدخل أعوان الأمن لفتح نقاش مع المحتجين لإقناعهم بضرورة وقف حركتهم الاحتجاجية بعدها تنقل رئيس دائرة ذراع بن خدة إلى عين المكان للحديث لإلى المحتجين الذين أخبروه بمختلف الإجراءات والمراسلات التي وجهوها لمختلف الجهات المعنية كما أشعروه بأنهم يعترضون على إنجاز بناية على مساحة خضراء.