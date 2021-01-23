تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص يحترف السرقة بالنشل على مستوى المحطة الحضرية الباتوار.

القضية جاءت بناء على شكوى تقدمت بها الضحية مفادها تعرضها إلى سرقة مبلغ مالي على مستوى المحطة الحضرية الباتور.

وعلى الفور، تنقلت مصالح الأمن إلى عين المكان أين تم توقيف المشتبه فيه و بحوزته المبلغ المالي محل السرقة بالإضافة إلى هاتف نقال تبين من خلال التحقيق أنه ملك لضحية أخرى، وشفرة حادة كان يستعملها في ترهيب ضحاياه.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط بمسكنه على أغراض مسروقة تمثلت في هاتف نقال و قرص تخزين (فلاش ديسك)،بالإضافة إلى حجز قطعة من المخدرات وأقراص مهلوسة.

وفي نفس السياق، تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية من توقيف شخص وحجز 42 قرصا مهلوسا، وذلك على إثر معلومات وردت إلى ذات المصلحة، تفيد بوجود شخص يحوز على كمية من الأقراص المهلوسة، على مستوى مسكنه ويقوم بترويجها وسط الشباب.

بعد استكمال كل الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، تم توقيفه وحجز هذه السموم.

وتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد السالفي الذكر، قدما بموجبه أمام العدالة.