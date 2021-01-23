سجلت الجزائر 245 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19،خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الجائحة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي، 105369 حالة.

كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة بكوفيد-19، خلال نفس الفترة، حسبما أفادت اليوم السبت اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة في الجزائر.

و أضافت اللجنة أن 203 حالات تماثلت للشفاء.

و أشار الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة، أن 29 مريضا لا يزالون متواجدين في العناية المركزة و أن 16 ولاية سجلت أقل من تسع حالات، 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.