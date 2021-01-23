شارك الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم السبت، أساسيا في اللقاء الذي جمع ناديه واست هام يونايتد ضد نادي دونكاستار في إطار الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي.

وساهم بن رحمة في تأهل واست هام إلى الدور القادم بفوز عريض استقر عند أربعة أهداف مقابل صفر، مقدما تمريرة حاسمة في الهدف الثاني لزميله يارمولينكو.

وبهذا يرفع بن رحمة رصيده للتمريرة الحاسمة الثالثة منذ التحاقه بـ"المطارق" خلال الميركاتو الصيفي الماضي، اثنان منها في الدوري الممتاز، فيما لم يصل بعد إلى شباك المنافسين.