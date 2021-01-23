استقبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار كل من المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بولاية تندوف سالمي محجوب وابراهيم إنتمات مندوب وسيط الجمهورية بولاية إيليزي الذين كانا مرفوقين بعدد من أعيان الولايتين.

وخلال هدا اللقاء نقل الوسيطان انشغالات المواطنين بكل من ولايتي تندوف وإليزي، في مجالي البريد والإتصالات، خاصة فيما يتعلق بضعف التغطية بشبكة الانترنت والانقطاعات التي تعرفها.

وطالب الوسيطان بالمزيد من الدعم بالإمكانيات المادية والبشرية لمصالح القطاع في الولايتين، كما ثمنوا توفير التغطية الهاتفية على مستوى محاور الطرق بالجنوب الكبير.

ويأتي هدا اللقاء في إطار سلسة من اللقاءات للوسيطين مع عدة وزارات منها وزارة العمل والشباب والرياضة والسكن وغيرها.