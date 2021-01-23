نظمت بعد ظهر اليوم السبت، مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، نفذها عدد من نشطاء المجتمع المدني بمشاركة عدد من الأحزاب اليسارية والمنظمات الوطنية والحقوقية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل وجمعية النساء الديمقراطيات.

ورفع المشاركون في المسيرة رفعوا عدة شعارات على غرار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، فضلا عن شعارات تطالب باستكمال مسار الثورة.

وجوبهت المسيرة بانتشار أمني مكثف على طول شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المجاورة له التي أغلقتها وحدات الشرطة بالكامل.

وقامت وحدات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وشهدت تونس على مدار الأيام الأخيرة، احتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.