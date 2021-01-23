خلف حادث مرور وقع، اليوم السبت، بالجلفة وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، حسبما علم من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن وحدة الحماية المدنية لعين الإبل وإسعافات المركز المتقدم بواد الصدر تدخلت في حدود الساعة الثالثة مساءا لإسعاف وإجلاء الضحايا بعد حادث اصطدام بين سيارة من نوع "اكسنت" وشاحنة "هيونداي"، وقع بالطريق الوطني رقم 1 بمنطقة واد الصدر جنوب عاصمة الولاية

وأسفر الحادث عن وفاة شخص (29 سنة) في عين المكان وإصابة آخر( 62 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة وتحويله لمستشفى عين الابل ، يضيف المصدر نفسه.

بينما تم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث.