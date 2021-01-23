قاد الدولي الجزائري يوسف عطال، اليوم السبت، ناديه نيس الفرنسي إلى العودة لنغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل عطال الهدف الوحيد في اللقاء ضد نادي نادي لونس في الدقيقة 49، ما سمح لنيس من تسجيل أول انتصار في الدوري منذ 16 ديسمبر الماضي.

غير أن الفرحة لم تكتمل للدولي الجزائري الذي غادر أرضية الميدان مباشرة بعد تسجيل الهدف إثر احساسه ببعض الآلام في الفخذ.

وشهدت المقابلة التي تدخل في إطار الجولة 21 من "الليغ 1" مشاركة الدولي الجزائري الآخر هشام بوداوي أساسيا وقدم مردودا جيدا في وسط الميدان.

ويبقى نادي نيس يحتل وسط الترتيب بالدوري الفرنسي في المركز 13 برصيد 26 نقطة.