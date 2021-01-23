ستسبب اشغال صيانة المحطات الكهربائية ببعض احياء غرب العاصمة في انقطاع التيار الكهربائي بها و ذلك من اليوم و إلى 26 جانفي الجاري، حسب بيان لمديرية توزيع الكهرباء لبولوغين. حيث من المنتظر أن يسجل الانقطاع الأول اليوم من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء، في الاحياء السكنية التالية : "حي 86 مسكنا طريق بني مسوس وتعاونية جنان ببلدية دالي إبراهيم وحي 1080 مسكن اجتماعي تشاركي سمروني ببلدية أولاد فايت، جزئيا".



و حسب نفس البيان سيكون هذا الحي الأخير " حي 1080 مسكن اجتماعي تشاركي سمروني ببلدية أولاد فايت" ، معنيا أيضا بالانقطاع الثاني الذي سيسجل يوم غد جانفي من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء ويخص أيضا حي بوسكول ببلدية بوزريعة.



كما يسجل انقطاع آخر في التيار الكهربائي يوم الثلاثاء 26 جانفي الجاري، على مستوى حي 1080 مسكن اجتماعي تشاركي سمروني ببلدية أولاد فايت، جزئيا. وذلك من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء. وذكرت شركة التوزيع للوسط ومديرية توزيع الكهرباء لبولوغين التابعة للمؤسسة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، بأنها تضع الرقم 3330 تحت تصرف الزبائن لمزيد من المعلومات، معربة عن اعتذارها على الإزعاج الذي قد يسببه هذا الانقطاع في التيار الكهربائي.



