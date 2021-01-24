شنت مجموعة قراصنة مسلحين، السبت، هجوما على سفينة شحن تركية أمام سواحل نيجيريا كان على متنها 19 شخصا، حيث تم قتل 1 منهم وخطف 15 آخرين.



وأكدت السلطات التركية أن سفينة "MOZART"، التي تبحر تحت علم ليبيريا وتتبع لشركة "Boden" المتمركزة في اسطنبول، كانت في طريقها من مدينة لاغوس في نيجيريا إلى كيبتاون في جنوب إفريقيا حينما تعرضت صباح السبت لهجوم على يد قراصنة في مضيق غينيا على بعد 100 ميل من مدينة سان-تومي.



وأكدت مصادر متعددة أن القراصنة قتلوا رجلا من بين أفراد الطاقم الـ19، وهو مواطن أذربيجاني، واختطفوا 15 شخصا، بينما بقي 3 آخرون على متن السفينة التي تتجه حاليا إلى ميناء بورت-جانتيل في الغابون.



واتصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بنظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، للتعبير عن التعازي في مقتل مواطن بلاده جراء الهجوم على السفينة.



وذكرت وكالة "الأناضول" أن تركيا أطلقت جهودا للعثور على الطاقم المختطف حيث تم استنفار السفارات في نيجيريا ودول الجوار لهذا الهدف.