قال مدرب مولودية الجزائر نبيل نغيز أنه يتمنى أن يحضر الجمهور خلال الداربي العاصمي أمام اتحاد الجزائر.

ولدى نزوله سهرة البارحة، ضيفا على برنامج " الشوط الثالث" على التلفزيون العمومي أردف نغيز :" نطلب من الجهات الوصية أن تكون الجماهير حاضرة خلال مواجهة الداربي أمام اتحاد الجزائر".

وعن المستوى الذي يقدمه فريقه بداية هذا الموسم أوضح نغيز بأنه راضي على المجموعة التي تتطور بصفة مستمرة وهو يعمل رفقة الطاقم الفني واللاعبين على خلق فلسفة وطريقة لعب خاصة بالمولودية.

وكشف نغيز في التصريحات التي نقلتها كذلك الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك بأنه يجب محاربة الانتهازيين، الذين يشوشون على الفريق بعد أي تعثر طالبا إياهم بتوجيه النقد للمدرب وترك اللاعبين.

وختم المدرب كلامه : " صحيح هناك نقائص لكن توابل النجاح موجودة وعلينا بتصحيح الأخطاء".