كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أنه ستجرى غدا الاثنين بالعاصمة الكاميرونية " ياوندي " عملية سحب قرعة نهائيات كأس افريقيا للأمم تحت 20 سنة،"موريتانيا 2021 " بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا وسيتم نقل الرقعة مباشرة وسط حضور اعلامي محدود بسبب القيود الصحية المفروضة بسبب كوفيد 19.

وكان المنتخب الوطني قد فشل في حجز مكانا ضمن قائمة 12 منتخبا متأهلا الى النهائيات ، بعدما أحتل المركز الرابع والأخير في دورة اتحاد شمال افريقيا التي جرت مؤخرا بتونس.