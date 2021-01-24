يواجه عشية اليوم بملعب 5 جويلية المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة نظيره التونسي، ضمن مباريات الجولة الثالثة الأخيرة من دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم، وسيدخل "الخضر" اللقاء بهدف حجز مقعدا في نهائيات كأس أمم افريقيا 2021 بالمغرب شهر مارس القادم.

واستهلت العناصر الوطنية الاثنين الماضي مشوارها بفوز صعب أمام " ليبيا" بثلاثية مقابل هدفين ، ما يضعهم أمام حتمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب التونسي الفائز هو الآخر على ليبيا يوم الخميس الفارط بهدفين لواحد والذي يسعى بدوره للفوز لانعاش آماله في بلوغ النهائيات.

وصرح المدافع الجزائري ولاعب نادي أميان الفرنسي، أنيس أوشاوش، للقناة الرسمية للفاف على "يوتوب" قائلا : "حققنا بداية موفقة بالفوز على ليبيا ويتبقى لنا لقاء واحدا أمام تونس وعلينا الفوز به، كما يجب تفادي التفكير في تحقيق التعادل ،الأجواء رائعة داخل الفريق والجميع يعول على الانتصار بما في ذلك الطاقم الفني".

وفيما يخص التعداد، فإن الناخب الوطني، محمد لاسات يتواجد، أمام خيارات متعددة لرسم التشكيلة الاساسية، سيما وأنه لا يوجد أي لاعب يعاني من اصابة.