أكد خليل موساوي رئيس جمعية "الشفاء" بالمدية، التي كانت من الفاعلين في الهبة التضامنية مع الشاب أمين بوهالي، أن هذا الأخير منذ وصوله مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر الفارط عبر طائرة خاصة إلى مستشفى مدينة نورنبارغ بألمانيا يحظى بالرعاية الطبية التامة تحت إشراف أطباء مختصين، إذ بعد تشكيل الملف الطبي وإجراء بعض التحاليل تم إفراغ السائل عن طريق التبول من رجله اليمنى التي سكنها الورم منذ 24سنة.

وأضاف ذات المتحدث أنه سيتم الأسبوع المقبل تحويل أمين إلى مستشفى مختص في العظام لمعاينة حالته عظام الجسم وفي انتظار ذلك يسهر الفريق الطبي على تمكين أمين من تناول مقويات غنية بالكالسيوم التي اتضح أن عظام جسمه يفتقر لها، ولم يخف رئيس الجمعية في حديثه لـ "الخبر" أن فترة علاج أمين تستغرق بقاءه في ألمانيا على الأقل ستة أشهر.

وبدا واضحا تحسن حالة أمين أن ملامح وجه بوهالي تغيرت نحو الأحسن منذ دخوله إلى المستشفى وتؤكده الصورة التي بعث بها ونشرتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي التي تبقى أمال أصحابها أن يتعافى أمين ويعود سالما معافى إلى عائلته وكل الأحبة الذين وقفوا معه في محنته مثلما أوضحه في فيديو مسجل شكر فيه الجميع بداية من جمعية "الشفاء" والخيرين من الجالية الجزائرية بأوروبا خاصة بألمانيا التي كانت فاعلا حقيقيا في تنقل و تمكين أمين من السفر إلى ألمانيا.