أوقفت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، بالحراش، المشتبه فيه الذي قام بسرقة سيارة سياحية على مستوى واد السمار، حسب بيان لمصالح الدرك الوطني.

وافادت خلية الاتصال والعلاقات العامةـ، التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالعاصمة، أن العملية تمت بعد استغلال صورة المشتبه فيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، لهذا الغرض تم تنشيط عنصر الاستعلام والتحري عن هوية السارق، ليتم توقيفه.

كما تم توقيف شريكه المشتبه فيه الثاني، مع استرجاع السيارة المسروقة التي كانت مخبأة بولاية تيزي وزو، وفق البيان.

وأشارت مصالح الدرك أن الموقوفان تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة عن تكوين جمعية أشرار والسرقة.