توقي ثلاثة أشخاص وأصيب 122 آخرون بجروح خلال الـ24 ساعة الاخيرة، في حوادث مرور وقعت بعدة ولايات من الوطن، حسب ما أفادت به اليوم الاحد مصالح الحماية المدنية.

كما قامت المصالح ذاتها بتقديم الإسعافات الأولية لـ 14 شخصا اختنقوا إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة ومسخنات الحمام في العديد من ولايات الوطن.

وتم التكفل بالضحايا في مكان الحوادث قبل تحويلهم الى المستشفيات المحلية. وأضاف ذات المصدر ، أن مصالح الحماية المدنية لولاية بسكرة تدخلت من أجل تحويل شخصين (2) الى مستشفى أولاد جلال، يبلغان من العمر 32 و 24 سنة، توفيا اختناقا بغاز احادي الكربون المنبعث من سخان ماء داخل منزل بحي 40 مسكن ببلدية سيدي خالد.

كما قامت عناصر الحماية المدنية بإطفاء 7 حرائق حضرية، صناعية و مختلفة بكل من ولايات المدية، تيزي-وزو، المسيلة، البويرة، ورقلة، عين الدفلى و تبسة، تسببت في إصابة عدة أشخاص بصعوبة في التنفس.