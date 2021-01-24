استأنف لاعبو مولودية وهران التدريبات صباح اليوم الأحد بعد مقاطعتهم لها يوم أمس للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فان قرار وقف الاضراب جاء بعد اللقاء الذي عقده رئيس النادي ، الطيب محياوي ، مع قائد الفريق أسامة ليتيم حيث التزم المسؤول الأول في نادي " الحمراوة " بتسوية جزئية لمستحقات لاعبيه خلال الأيام القادمة.

وصرح محياوي في لقاء مقتضب مع الصحافة بأنه تم صرف ما يناهز 200 مليون دج منذ الصائفة الماضية، مؤكدا بأن جزءا هاما من هذه الأموال استخدم لتسديد الديون التي تركتها الإدارات السابقة التي تعاقبت على تسيير النادي.

مضيفا : "النادي بحاجة الى ما لا يقل عن 50 مليون دج إضافية من أجل تسيير شؤون الفريق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في الوقت الذي يعاني فيه النادي من شح المداخيل بسبب غياب مصادر تمويل معتبرة".