تمكنت مصالح الدرك الوطني بعد عملية بحث وتحري من توقيف وتفكيك عصابة متكونة من ثلاث أفراد متهمين بسرقة شاحنة ليلة الجمعة الفارط بحي يقع بالمدخل الشمالي لمدينة المدية.

وقد قادت تحريات الدرك الوطني إلى التعرف على السيارة من نوع "إبيزا" التي رافقت عملية السرقة والتي كانت متوقفة بإحدى شوارع بلدية مفتاح بولاية البليدة.

وخلال عملية تتبع السيارة توجه أفراد العصابة الذين كانوا على متنها إلى أحد المستودعات حيث كانت الشاحنة مركونة، والتي كان أفراد العصابة ينوون بيعها بعد أن قاموا بتبديل لوحات ترقيم الشاحنة من سنة 2019 إلى سنة 2018.