أوقف عناصر الأمن الحضري الأول بمدينة جيجل شاب يبلغ من العمر 37 سنة بعد تورطه في قضية تقليد أوراق نقدية من العملة الوطنية، في عملية مكنت من حجز مبلغ مالي مزور.

وأشارت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، بأن العملية جاءت إثر معلومات مؤكدة تحصل عليها أفراد الشرطة مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج أوراق نقدية مقلدة عن طريق استهداف أصحاب المحلات التجارية على مستوى مدينة جيجل، حيث تم وضع خطة ميدانية أسفرت عن توقيف المتهم وهو بصدد ترويج ورقة مزورة من فئة ألف دينار، وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 16 ألف دينار، هذا الأخير بعد إجراء الخبرة التقنية عليه تبين أن جزء منه قدر بأزيد من 13 ألف دينار يتشكل من أوراق نقدية مزورة وهي من فئة 200، 500، 1000 و2000 دينار.

وفي إطار مواصلة التحقيق قامت الشرطة بتفتيش مسكن المعني المذكور، أين تم استرجاع أدوات وأجهزة كانت تستعمل في عملية التقليد، ويتعلق الأمر بطابعتين، خرطوشتين ملونتين مستعملتين، مجموعة من الأوراق البيضاء مقطعة بحجم أوراق نقدية، بالإضافة إلى ورقتين نقديتين مزورتين من فئتي 1000 و2000 دينار.

المتهم أحيل على العدالة بتهمة تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني من العملة الوطنية داخل الإقليم الوطني وطرحها للتداول مع علمه بما يعيبها، حيث صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.