طالبت وزارة الخارجية الجزائرية، نظيرتها البلجيكية بإعلامها بنتائج التحقيق الذي أجراه النائب العام بعد حادثة مقتل جزائري بمركز الشرطة ببروكسل.

وجاء في بيان الخارجية اليوم الأحد، أنه "على إثر وفاة مواطن جزائري مساء يوم 19 جانفي 2021 في إحدى مراكز شرطة بروكسل ، وبعد إعلام عائلة الفقيد بالخبر وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لها في هذه المحنة، اتصلت مصالح سفارة الجزائر وقنصليتها العامة ببروكسل بوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية ومصالح وكيل الملك للمطالبة بتسليط الضوء واستجلاء كافة الظروف المحيطة بهذه المأساة".

وأضاف البيان ذاته، أن "لجانب الجزائري على وجه الخصوص قد طالب بموافاته بتقرير التحقيق الذي أجراه وكيل الملك".

كما تتابع مصالح وزارة الشؤون الخارجية قضية الوفاة ببالغ الاهتمام.