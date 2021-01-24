نشرت اليوم إدارة اولمبي المدية، بيان لها اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية، أن قيمة الخسائر التي تكبدها الفريق جراء حادث الحريق الذي شب أمس بمقر إقامة النادي الذي تسبب في إتلاف عتاد النادي وصلت قيمتها بعد معاينة الأضرار، 3 ملايير سنتيم، حيث تمثلت الخسائر في عتاد رياضي للتدريبات و كرات و البسة مختلفة من بدلات رياضية وشتوية وأقمصة المباريات و آلات طبع الأقمصة الخ من عتاد سواء المستعمل أو الجديد، بالإضافة إلى خسائر أخرى في بعض المعدات في مقر الفريق الذي تضرر كثيرا جراء هذا الحادث.