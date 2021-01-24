أعلنت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن, عن تعيين الأميركي من أصل فلسطيني ماهر البيطار، مديراً لجهاز الاستخبارات في مجلس الأمن القومي الأميركي.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن وسائل اعلام أميركية قولها أن البيطار سبق أن عمل في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إبان تولي بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي. لكنه (البيطار) لم يصل إلى أن يحظى بقيادة أحد أجهزة مجلس الأمن القومي الأمريكي، وواحد من أهمها.

وشغل البيطار منصب مستشار عام للديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، وسبق أن قاد الادعاء في قضية مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب، كما أنه كان كبيرًا للمستشارين القانونيين لرئيس لجنة الإستخبارات في مجلس النواب آدم شيف.

ويعود البيطار إلى مجلس الأمن القومي مرة أخرى، وذلك بعد أن سبق أن عمل فيه بصفته مديرًا للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية خلال إدارة باراك اوباما، كما شغل منصب نائب سفيرة الأمم المتحدة السابقة سامانثا باور خلال عملها في مجلس الأمن القومي.

وليس ماهر البيطار الوجه الوحيد من أصول فلسطينية في إدارة بايدن, فقد تم تعيين ريما دودين، وهي من أصول فلسطينية، في منصب نائب مدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض في الإدارة الأمريكية الجديدة.

وتولى بايدن مقاليد السلطة في الولايات المتحدة في 20 جانفي الجاري، بعدما حلف اليمين الدستوري، خلال حفل تنصيبه، بمقر الكونغرس الأمريكي، ليصبح بذلك الرئيس الأمريكي السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.