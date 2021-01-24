عين المدير العام للتلفزيون الجزائري، المخرج سمير قنز، مدير محطة قسنطينة، مديرا لانتاج البرامج بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

وجاء تعيين سمير قنز، في سياق خاص، ولعل أهم الورشات التي تنتظره تتعلق بالبرامج الخاصة بشهر رمضان، سيما وأن المدير الجديد للانتاج، كان "أنقد" التلفزيون العمومي رمضان المنقضي من خلال إشرافه وإعداده وإخراجه لعديد الحصص عندما تولى ادارة المحطة الجهوية بقسنطينة، التي عادت اليها الحركة والنشاط الفني اللذان كانا يميزانها.

يذكر أن المخرج التلفزيوني سمير قنز، مدير انتاج البرامج للتلفزيون الجزائري سبق له أن نال العديد من التتويجات، لعل أهمها بمهرجان القاهرة "المبدعون يلتقون" ومهرجان تونس للتلفزيونات العربية.

للإشارة فان سمير قنز سبق له وقدم العديد من البرامج التلفزيونية أشهرها "قعدات زمان"، "الليلة عيد" ثم "سهرات المدينة"، هذا البرنامج استمر لأربعة مواسم متتالية، وترك المخرج بصمته من خلال الكثير من الأعمال الفنية التي أعدها وأخرجها وضمنها فلسفته الإخراجية، وقد أهلته امكاناته ومساره الى تعيينه أيضا محافظا للمهرجان الدولي للمالوف وخصص طبعته لسلطان المالوف الحاج محمد الطاهر الفرقاني.