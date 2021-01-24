استأنف، صباح اليوم، على أرضية ميدان سي حمدان المعشوشب اصطناعيا فريق أولمبي المدية، بقيادة مدربه شريف حجار تحضيراته، تحسبا للمباراة التي تنتظرهم بسطيف، ظهيرة بعد غد الثلاثاء، أمام الوفاق المحلي .

وقد عرفت الحصة التدريبية حضور مجموعة من الأنصار والمحبين لألوان لوام الذين عبروا عن تضامنهم مع اللاعبين والفريق اثر الحريق الذي شب بمقر إقامته والذي أسفر، من حسن الحظ ،عن خسائر مادية فقط في عتاد الفريق وأحدث حالات اختناق في اوساط بعض اللاعبين لم تكن خطيرة.

كما لم يفوت الأنصار شكرهم لرفقاء خاف الله عن النتائج الإيحابية التي حققوها، وأكد عوامري عبد الغني، المدرب المساعد أن الأجواء وسط اللاعبين والفريق عادية واللاعبون دخلوا في مباراة الوفاق المنتظر و التي سيكون فيها الأولمبي حاضرا بكل التعداد باستثناء المدافع مسعودان الذي أجرى عملية جراحية. فيما تبقى مشاركة كموخ مسجل هدف الفوز امام جمعية عين مليلة غير مؤكدة بسبب الإصابة التي لا يزال يشكو منها، التي قد تسمح له بأن يكون بديلا فقط .

ومن المنتظر أن يشد الفريق غدا الاثنين رحاله الى عين ولمان أين يقضي ليلته بإحدى فنادق المدينة، على أن ىيتنقل صبيحة المباراة الى سطيف.

وسيكون المدرب مساء اليوم ضيفا على قناة الهداف الرياضية للمشاركة في حصة مائة بالمائة رياضة.