بحث اليوم الأحد وزير التجارة كمال رزيق مع رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات وبعض منتسبي هذه الشعبة، آليات ضبط أسعار هذه المنتجات في السوق الوطنية و ذلك في اطار تحضيرات القطاع لشهر رمضان الكريم، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر "أنه في إطار اللقاءات التحضيرية لشهر رمضان المبارك، اجتمع وزير التجارة كمال رزيق اليوم الأحد بمقر الوزارة برئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني و بعض منتسبي هذه الشعبة"، حيث خصص اللقاء لبحث آليات ضبط السوق الوطنية من هذه المنتجات من حيث النوعية و الوفرة و السعر" .

وبهذه المناسبة، أبدى وزير التجارة استعداد دائرته الوزارية للتنسيق مع الشركاء والمهنيين من أجل العمل سويا لتذليل كافة العقبات التي من شأنها أن تحدث أي خلل في تموين السوق الوطنية من مختلف منتجات هذه الشعبة.