التقى وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأحد بالجزائر، ممثلين عن جمعية مصنعي المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهرو منزلية حسبما افاد به بيان للوزارة.

ويأتي اللقاء، الذي تم بمقر الوزارة، استكمالا للمشاورات التي بدأت مطلع ديسمبر الماضي، حول سبل تطوير الصناعات الإلكترونية والكهرو-منزلية في و كذا القوانين والتنظيمات المؤطرة لهذا النشاط لاسيما المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهر ومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، يضيف نفس المصدر.

وفي هذا الإطار، أبدى آيت علي براهم استعداد دائرته الوزارية لدعم ومرافقة هذه الشعبة لما يمكن أن تعطيه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني و التفكير في إطار قانوني جديد يمنح عدة مزايا من شأنها خلق صناعة إلكترونية وكهرو منزلية حقيقية، تنافسية وخلاقة للثروة.

من جانبهم، أبدى ممثلو جمعية مصنعي المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهرو-منزلية التزامهم بالانخراط في المسعى الجديد للسلطات العمومية والامتثال للتدابير التي تضمنها النص التنظيمي الجديد.

وكان اللقاء أيضا فرصة لممثلي الجمعية لنقل انشغالاتهم والمقترحات التي يرونها مناسبة لإزالة العقبات التي تعرقل تطور هذا الفرع.