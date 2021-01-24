أنهى المنتخب الجزائري لكرة اليد مشواره المونديالي بالخسارة الثالثة تواليا في الدور الرئيسي، اليوم الأحد أمام نظيره السويسري (24-27)، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة، لتنتهي مغامرة "الخضر" في كأس العالم-2021 بدون رصيد.

وكانت أفضلية التهديف في البداية لمنتخب الجزائر عبر المتألق أيوب عبدي (23 سنة)، قبل أن يشهد اللقاء حوارا متوازنا بين الفريقين، تُرجم بفارق هدف واحد في النتيجة، إلى غاية بلوغ رفاق المخضرم اندي شميد، النقطة الثامنة في ربع الساعة الأولى، حيث عرفوا كيفية توسيع الفارق لصالحهم أمام عجز الهجوم الجزائري عن تجسيد الفرص المتاحة أمام بروز حارس المرمى السويسري نيكولا بورتنار. ليصل الفارق إلى خمسة أهداف كاملة في حدود الدقيقة 25 من المواجهة بواقع (14-9).

وخلال الدقائق الثلاثة الأخيرة من عمر الشوط الأول استفاقت العناصر الوطنية فوق الميدان، مسترجعة فعاليتها أمام الشباك عبر أيوب عبدي و هشام داود، حيث تمكن "الخضر" من تقليص الفارق إلى هدف واحد (14-13)،

ليعلن حكم المقابلة نهاية مجريات الشوط الأول بتقدم طفيف لمنتخب سويسرا على حساب الجزائر (15-13).

ومع انطلاق المرحلة الثانية، أبدى الجزائريون ندية في اللعب أمام الفريق السويسري العائد للمونديال بعد 27 سنة من الغياب، بتسجيل الهدف الـ14 بواسطة نور الدين هلال.

غير أن الفريق الأوروبي مر إلى السرعة القصوى ليوسع الفارق مجددا إلى ثلاثة أهداف ثم إلى خمسة أهداف بعد مرور 45 دقيقة من اللعب (22-17)، قبل أن يتدارك الجزائريون و يقلصون الفارق إلى ثلاث اهداف مجددا.

ليتواصل نسق اللقاء بنفس الوتيرة ونفس الفارق من الأهداف حتى نهاية المواجهة، ليفوز منتخب سويسرا على حساب منتخب الجزائر بنتيجة (27-24).

وبهذا، تنتهي مغامرة رفاق القائد مسعود بركوس، بتحقيق الهدف المسطر وهو بلوغ الدور الرئيسي في المونديال المصري، بحصيلة خمس هزائم و فوز واحد.

وبعد هذه المباراة، يبقى "الأفناك" في المركز السادس و الأخير للمجموعة الثالثة بدون رصيد.

و كان المنتخب الوطني قد انهزم تواليا في الدور الرئيسي أمام فرنسا (23-26) و النرويج (23-36).

و ستجري المباراتان الأخيرتان للمجموعة الثالثة بين ايسلندا و النرويج (00ر18) من جهة و البرتغال-فرنسا (20 :30) من جهة أخرى.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، متقدما النرويج (6 نقاط)، البرتغال (6 نقاط)، سويسرا (4 ن)،ايسلنجدا (2 نقطتين)، والجزائر (0 نقطة).

تجدر الإشارة أن الجزائر قد أنهت منافسات الدور التمهيدي في المركز الثالث بعد تحقيقه لفوز واحد على المغرب (24-23) و هزيمتين أمام كل من إيسلندا (39-24) و البرتغال (26-19).

وتجري الطبعة الـ27 لمونديال كرة اليد لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا، حيث تأهل الثلاثة الأوائل عن كل مجموعة للدور الرئيسي الذي يتم تنشيطه من قبل أربع مجموعات تضم كل واحدة ستة منتخبات. و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.