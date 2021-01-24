عين نذير لكناوي، مدربا جديدا لجمعية الشلف خلفا لفضيل موسي، حسب ما علم اليوم الأحد لدى النادي المنتمي للرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم.

و كان لكناوي الذي أمضى مع جمعية الشلف عقدا قابل للتجديد، حتى نهاية الموسم الجاري، قد استأنف نشاطه على ذكة نصر حسين داي، قبل أن يرمي بالمنشفة قبل ثلاثة أسابيع بسبب سوء نتائج النادي العاصمي.

و حسب نفس المصدر، فإن موسي فضيل، سوف لن يغادر النادي الشلفي، حيث تم الاحتفاظ به من طرف إدارة الفريق كمدرب مساعد.

و سجلت جمعية الشلف الهزيمة في الجولة التاسعة في اللقاء المحلي للغرب الجزائري في وهران، امام المولودية المحلية (1-0).

بعد هذه الجولة تحتل الجمعية المركز العاشر بمجموع 13 نقطة، وعلى بعد ثلاث نقاط من المنصة الشرفية.

في الجولة العاشرة المقررة يوم الثلاثاء، يستضيف رفاق هداف الفريق، قدور بلجيلالي (5 أهداف) نادي بارادو (سا 15 :00).