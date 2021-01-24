أكد محمود جامع والي ولاية تيزي وزو، زوال أمس الأحد ، خلال إستقباله لوفد عن عمال مؤسسة "أونيام" المشاركين في مسيرة أنطلقت من المصنع بوادي عيسى بإتجاه مدينة تيزي وزو بقرب ساعة إيجاد حلا للأزمة التي تعيشها المؤسسة .



حسب سيد علي حدادو عضو الهيئة المسيرة للإتحاد الولائي للإتحاد العام العمال الجزائريين بتيزي وزو إن والي ولاية تيزي وزو قد طمئن ممثلي عمال مؤسسة "أونيام" بأن السلطات المركزية قد أتخذت قرارات هامة تخدم مصلحة المؤسسة سيكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة دون تقديم تفاصيل حول المستجدات هذه .



نفس اتطمينات قدما وفد من مجمع "إليك الجزائر الذي تنقل إمس إلى وادي عيسي لحث العمال على إستئناف عملهم الذين بدوا متمسكين بمطالبهم للعودة للعمل ألا و هي إلغاء قرار الإجازة التقنية لشهر ديسمبر المنصرم و رحيل المدير العام لمؤسسة و طاقمه الفني. يذكر دخل عمال "أونيام" أمس اليوم 54 من حركتهم الإحتجاجية التي شرعوا فيها فور صدور قرارا إحالتهم على الإجازة التقنية بقرار من مجلس إدارة المؤسسة يوم الفاتح من شهر ديسمبر 2020.