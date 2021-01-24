امتدت سلسلة هجمات الجيش الصحراوي الموجهة ضد قوات الاحتلال المغربي المتواجد خلف الجدار الرملي الى ثغرة الكركرات بالجنوب الغربي و الى المحبس بالشمال الغربي، لتتواصل بذلك الهجمات لليوم 73 على التوالي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان العسكري رقم 73 وفقا لوكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الأحد، أن "وحدات الجيش الصحراوي قصفت أمس السبت و ليلة البارحة، مواقع تواجد قوات الاحتلال المغربي في ثغرة الكركرات غير الشرعية بقطاع بئر ڨندوز".

و أضاف البيان ان "قصفا عنيفا ومتواصلا استمر طوال الليل استهدف قواعد جنود الاحتلال المغربي على طول المنطقة الفاصلة بين بئر أنزران وڨلب أظليم بقطاع تشلة".

أما اليوم الأحد، اردف البيان العسكري، فقد "استهدف الجيش الصحراوي قواعد ونقاط تمركز الجيش الملكي المغربي في عدة مواقع على غرار منطقة أوديات أشديدة بقطاع الفرسية".

كما استهدف قصف عنيف، وفقا للبيان، "مواقع تواجد جنود الاحتلال المغربي في كل من منطقتي تنوشاد بقطاع المحبس و منطقة أم أدڨن بقطاع البكاري".

وتوعد الامين العام لوزارة الامن و التوثيق الصحراوية، سيدي اوكال، اليوم الأحد، جيش الإحتلال المغربي بـ"المزيد من التصعيد" بعد قصف الثغرة غير الشرعية بالكركرات، محذرا المدنيين المغاربة و الاجانب من التواجد في هذه الاراضي لأنها "مناطق حرب".

و أوضح المسؤول العسكري الصحراوي، أن "وصول قذائف و أهداف الجيش الصحراوي الى منطقة الكركرات برهان على التصعيد أولا، و دليل على شمولية الحرب ثانيا"، مستدلا في ذلك بقصف اقصى الشمال اين تتواجد قوات الاحتلال المغربي، منذ يومين و بعدها قصف الكركرات في اقصى الجنوب.