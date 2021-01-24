تمكنت عناصر الأمن الحضري التاسع التابع لأمن ولاية تلمسان من إحباط محاولة سرقة من داخل، حيث تمت القضية على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين أمام مصالح الشرطة مفادها وجود شخص يجهل هويته بصدد سرقة من داخل مسكنه العائلي، لتقوم قوات الشرطة على جناح السرعة بالتوجه الى المسكن محل السرقة أسفرت المجهودات عن شل النشاط الإجرامي وتوقيف الشخص المشتبه فيه في حالة تلبس، ليتم تحويله الى مقر الأمن حيث بعد إستكمال الاجراءات القانونية قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان الذي أصدر في حقه سنة حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 20000 دج.



