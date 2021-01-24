اُنتخبت الجزائر عضوا في مجلس الوكالة الدولية للطاقات المتجددة لعهدة مدتها سنتين (02)، حسبما افاد به بيان لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

واوضح المصدر ذاته، إن هذا الانتخاب في مجلس الوكالة الدولية للطاقات المتجددة قد تم خلال أشغال الدورة الافتراضية الحادية عشرة للجمعية العامة للوكالة التي عقدت في الفترة من 18 إلى 21 جانفي 2021.

وانتخبت الجزائر لعضوية مجلس الوكالة للفترة 2021-2022 كممثل عن مجموعة افريقيا والمجموعة الفرعية لشمال افريقيا، بحسب ذات المصدر، مضيفا ان المجلس المتكون من 21 عضوا، مكلف بتسهيل التعاون بين الأعضاء، والإشراف على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها، فضلاً عن اعتمادها من قبل الجمعية العامة التي تضم 163 عضوًا و 21 دولة في طور الانضمام.

وبشأن أشغال الدورة الافتراضية 11 للجمعية العامة للوكالة التي اختتمت في 21 يناير الجاري، أفاد البيان أن الجزائر شاركت بوفد مكون من ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية، والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وكذلك الطاقة، قاده وزير انتقال الطاقة والطاقات المتجددة الأستاذ شمس الدين شيتور.

وخلال هذه الجمعية ، شدد شيتور على "الضرورة الملحة للانتعاش المستدام في مرحلة ما بعد كوفيد -19 والدور الذي لا جدال فيه للطاقات المتجددة في تحقيق النمو الأخضر الذي يتطلب مزيدًا من الجهود لدفع عجلة التقدم. جدول الأعمال العالمي لعام 2030 للتنمية المستدامة من خلال تعزيز التعاون الدولي من خلال تجميع موارد الجميع".

كما شدد على "سياسة الجزائر الطوعية لصالح انتقال تدريجي عادل ومنصف للطاقة يقوم على نموذج جديد للطاقة وتطوير الطاقات المتجددة مقرونة بكفاءة الطاقة والجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ".

و ألح الوزير أيضا على "ضرورة حشد الاستثمارات والمساعدات المالية في مجال الطاقات المتجددة خاصة للدول النامية".

يجدر التذكير أن الوكالة الدولية للطاقات المتجددة، هي منظمة حكومية دولية تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل طاقوي مستدام وتعمل كمنصة رئيسية للتعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة.