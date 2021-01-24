اُنتخبت الجزائر عضوا في مجلس الوكالة الدولية للطاقات المتجددة لعهدة مدتها سنتين (02)، حسبما افاد به بيان لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.



واوضح المصدر ذاته، إن هذا الانتخاب في مجلس الوكالة الدولية للطاقات المتجددة قد تم خلال أشغال الدورة الافتراضية الحادية عشرة للجمعية العامة للوكالة التي عقدت في الفترة من 18 إلى 21 يناير 2021.



وانتخبت الجزائر لعضوية مجلس الوكالة للفترة 2021-2022 كممثل عن مجموعة افريقيا والمجموعة الفرعية لشمال افريقيا، بحسب ذات المصدر- مضيفا ان المجلس المتكون من 21 عضوا، مكلف بتسهيل التعاون بين الأعضاء، والإشراف على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها، فضلاً عن اعتمادها من قبل الجمعية العامة التي تضم 163 عضوًا و 21 دولة في طور الانضمام.



وبشأن أشغال الدورة الافتراضية 11 للجمعية العامة للوكالة التي اختتمت في 21 يناير الجاري، أفاد البيان أن الجزائر شاركت بوفد مكون من ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية، والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وكذلك الطاقة, قاده وزير انتقال الطاقة والطاقات المتجددة الأستاذ شمس الدين شيتور.