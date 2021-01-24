دعت مجموعة من أنصار فريق شبيبة القبائل محبو فريق شبيبة القبائل عبر صفحات التواصل الإجتماعي " الفايسبوك" للمشاركة في مسيرة بالشوارع الرئيسية دعما للرئيس الحالي للنادي للتعبير عن تضامنهم مع الرئيس الحالي للشبيبة شريف ملال بعد محاولة زعزعته من منصبه من قبل المساهمين الذين دعوا لجمعية عامة ستعقد يوم 11 فيفري بمقر النادي بهدف سحب الثقة منه .

حسب مصادر مطلعة بتيزي وزو سيتم خلال أشغال هذه الجمعية العامة سحب الثقة من شريف ملال و وضع هيئة مؤقتة لتسيير شؤون النادي ما يسمى ب" دريكتوار" يترأسه جعفر ايت مولود الرئيس الجديد للنادي الهاوي الذي تحصل ، يوم أمس الأحد ،على الإعتماد القانوني الذي يسمح له بممارسة مهامه في إطار ما يسمح به له القانون و إلتحاقه بالتالي بمجلس إدارة مؤسسة فريق شبيبة القبائل علما أن النادي الهاوي يملك حصة الأسد من أسهم المؤسسة التي تقدر حسب مصادر نفسها ب 93 بالمائة في حين يتقاسم ياريشان ، عزلاف ، ملال ، بن عبد الرحمان و أخرين 7 بالمائة المتبقية . للإشارة يعيش الشارع القبائلي هذه الايام على وقع الإنقاسمات التي يعرفها مسيرو النادي الأكثر تتويجا بالجزائر بين معارض لشريف ملال و مساند له حتى و أن كانت النتائج المسجلة خلال الجولتين الأخيرتين تصبان في مصلحة الرئيس الحالي "للكناري" .