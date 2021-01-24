توفيت مساء اليوم الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامية عن عمر يناهز 72 عاما جراء الإصابة بفيروس كورونا،وأعلن ذلك شقيقها محمد الكحلاوي في تصريحات لصحيفة “الوطن المصرية.



والدكتورة والداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وهي ابنة الفنان المصري محمد الكحلاوي، الذي اعتزل الغناء العاطفي واتجه للإنشاد الديني والتواشيح.



الدكتورة عبلة، بدأت عملها في السلك الجامعي بكونها أستاذة الفقه في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وهي الدراسة التي بدأتها تنفيذا لرغبة والدها الفنان المعتزل.