توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، اضطرابا جويا يجتاح سواحل البلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة ستتهاطل على ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء.

والكمية المتوقعة تتراوح بين 20 و30 ملم محليا.

وأشار تنبيه أخر، إلى هبوب رياح قوية على ولايات مستغانم، وهران ومعسكر، وذلك من الساعة التاسعة إلى غاية السادسة من مساء اليوم الإثنين.

ووفق المصدر فإن سرعة الرياح تتجاوز 70 كلم/سا