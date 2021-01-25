أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن اضطرابا جويا قويا يجتاح شمال البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة للموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة تكون في بعض الأحيان على شكل عواصف رعدية، مصحوبة بالبرد وهبوب رياح قوية، على ولايات: بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڨالمة، سوق أهراس، بالإضافة إلى الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، قسنطينة، ميلة وسطيف وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من ليلة اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء.

والكمية المتوقعة تتراوح بين 20 و 30 ملم وقد تصل أو تتجاوز 40 ملم محليا.

وأشار تنبيه آخر، إلى هبوب رياح قوية على ولايات الشلف، مستغانم، وهران ومعسكر، وذلك من الساعة التاسعة إلى غاية السادسة من مساء اليوم الإثنين.

فيما أضاف تنبيه آخر، أن رياحا قوية تجتاح الولايات الشرقية، منها: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة.

ووفق المصدر فإن سرعة الرياح تتجاوز 70 كلم/سا.