اصطدام تسلسلي يخلف ثلاثة جرحى بالبويرة
مجتمع
25 يناير 2021 () - سمير قميري
أفاد الملازم الأول يوسف عبدات المكلف بخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أن إسعافات الوحدة الثانوية أمشدالة ووحدة القطاع العجيبة، تدخلت صباح اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة 07:28 من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بالمكان المسمى تاسلة بدائرة أمشدالة 40 كلم شرق مقر ولاية البويرة .
وحسب ذات الملازم فإن الحادث يتمثل في اصطدام بين 6 عربات " 4 شاحنات وسيارتين" خلف الحادث 3 مصابين متعددي الإصابات تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى أمشدالة.