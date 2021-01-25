أفاد الملازم الأول يوسف عبدات المكلف بخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أن إسعافات الوحدة الثانوية أمشدالة ووحدة القطاع العجيبة، تدخلت صباح اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة 07:28 من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بالمكان المسمى تاسلة بدائرة أمشدالة 40 كلم شرق مقر ولاية البويرة .

وحسب ذات الملازم فإن الحادث يتمثل في اصطدام بين 6 عربات " 4 شاحنات وسيارتين" خلف الحادث 3 مصابين متعددي الإصابات تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى أمشدالة.