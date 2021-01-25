توفي ، اليوم الإثنين، شخص يبلغ من العمر 35 سنة، بدار الشيوخ في ولاية الجلفة، إثر استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافات الحماية المدنية لولاية الجلفة الوحدة الثانوية بدار الشيوخ تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة السابعة وثمان دقائق لأجــل اختناق شخص إثر استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة وذلك بحي أول نوفمبر بدار الشيوخ وللأسف وجد الضحية الذي يبلغ من العمر 35 سنة متوفي ، حيث تم تحويل الضحية لمصلحة حفظ الجثث.